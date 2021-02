Beşiktaş'ta sağ bek rotası çizildi! Rosier olmazsa o ismin peşine düşülecek

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana etkili bir performans sergileyen ve sağ bek sıkıntısını çözen Valentin Rosier'in sezon sonu geleceği belirsiz. Siyah beyazlı kulübün kiralık olan oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği bilinirken, transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatifi de belli oldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK transferleri)

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futboluyla takdir toplayan Valentin Rosier'in kalması teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikleri arasında... Ancak buna rağmen Sporting'in, oyuncusunu sezon sonunda geri çağırma ihtimalini de düşünmek zorunda. Sergen Yalçın bu nedenle scout ekibinden özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek sağ bekler için bir araştırma yapmasını istedi. Gündeme ise Fatih Terim'in sezon başında Omar'dan önce alınmasını istediği Aurelio Buta geldi. Scout ekibi Antwerp'ten ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Portekizli sağ beki Sergen Yalçın'ın önüne getirdi. Beşiktaş teknik direktörü de oyuncunun izlenmeye devam edilmesini istedi.

2.5 ÖNERDİLER 4.5 İSTEDİLER!

BEŞİKTAŞ, Rosier'in bonservisini almak istiyor. Fransız sağ bek için Sporting'e 1 senelik daha kiralık önerisi getirecek olan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine bonservis teklifini de hazırladığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Sporting kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği, Sporting'in ise Rosier için 4.5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. (Fotomaç)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ