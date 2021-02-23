23 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağ bek rotası çizildi! Rosier olmazsa o ismin peşine düşülecek

Beşiktaş'ta rota belli oldu! Rosier olmazsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'a geldiği günden bu yana etkili bir performans sergileyen ve sağ bek sıkıntısını çözen 'in sezon sonu geleceği belirsiz. Siyah beyazlı kulübün kiralık olan oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği bilinirken, transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatifi de belli oldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( transferleri)

'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futboluyla takdir toplayan 'in kalması teknik direktör 'ın öncelikleri arasında... Ancak buna rağmen 'in, oyuncusunu sezon sonunda geri çağırma ihtimalini de düşünmek zorunda. Sergen Yalçın bu nedenle scout ekibinden özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek sağ bekler için bir araştırma yapmasını istedi. Gündeme ise 'in sezon başında Omar'dan önce alınmasını istediği geldi. Scout ekibi 'ten ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Portekizli sağ beki Sergen Yalçın'ın önüne getirdi. Beşiktaş teknik direktörü de oyuncunun izlenmeye devam edilmesini istedi.

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2.5 ÖNERDİLER 4.5 İSTEDİLER!

BEŞİKTAŞ, Rosier'in bonservisini almak istiyor. Fransız sağ bek için Sporting'e 1 senelik daha kiralık önerisi getirecek olan siyah-beyazlıların, ekibine bonservis teklifini de hazırladığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Sporting kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği, Sporting'in ise Rosier için 4.5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. (Fotomaç)

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