Beşiktaş'ta sağ bek rotası çizildi! Rosier olmazsa o ismin peşine düşülecek
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana etkili bir performans sergileyen ve sağ bek sıkıntısını çözen Valentin Rosier'in sezon sonu geleceği belirsiz. Siyah beyazlı kulübün kiralık olan oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği bilinirken, transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatifi de belli oldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK transferleri)
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futboluyla takdir toplayan Valentin Rosier'in kalması teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikleri arasında... Ancak buna rağmen Sporting'in, oyuncusunu sezon sonunda geri çağırma ihtimalini de düşünmek zorunda. Sergen Yalçın bu nedenle scout ekibinden özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek sağ bekler için bir araştırma yapmasını istedi. Gündeme ise Fatih Terim'in sezon başında Omar'dan önce alınmasını istediği Aurelio Buta geldi. Scout ekibi Antwerp'ten ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Portekizli sağ beki Sergen Yalçın'ın önüne getirdi. Beşiktaş teknik direktörü de oyuncunun izlenmeye devam edilmesini istedi.
2.5 ÖNERDİLER 4.5 İSTEDİLER!
BEŞİKTAŞ, Rosier'in bonservisini almak istiyor. Fransız sağ bek için Sporting'e 1 senelik daha kiralık önerisi getirecek olan siyah-beyazlıların, Portekiz ekibine bonservis teklifini de hazırladığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Sporting kulübüne 2.5 milyon euro teklif ettiği, Sporting'in ise Rosier için 4.5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları