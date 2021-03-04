04 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal zirveye uçuyor! Son 4 maçta...

Kartal zirveye uçuyor! Son 4 maçta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olmasıyla birlikte zirve yolunda önemli avantaj yakalayan , son 4 lig maçında gol yemeyerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda tek hedef mutlu sona ulaşabilmek.

deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen 'ta yüzler gülüyor. İkinci yarıya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Antalya ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında , , ve maçlarını gol yemeden kazandı ve iddiasını sürdürdü. Üst üste oynadığı kritik maçlarda puan kaybı yaşamayan ve 4 maçta 12 toplayan , sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için yükselişine sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

KUPADA FİNAL İSTİYOR
Milli maç arası öncesinde ligde 3 kritik maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu periyotta İstanbul dışına çıkmayacak. G.Antep ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından deplasmanda ile mücadele edecek. 12 Mart'ta oynanacak olan Başakşehir maçının ardından 16 Mart'ta sahasında tekrar Başakşehir'i ağırlayacak olan 'ın öğrencileri, 'nda final vizesi arayacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın ardından ise 21 Mart'ta evinde F.Bahçe ile karşılaşacak.

ATIBA'DAN 6 PUANA
Malatya'da üç puan getiren Atiba, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Beşiktaş'ta 8'inci sezonunu geçiren Kanadalı, geçen sezon 6 gol 6 asistle 7 sezonun en parlak dönemini yaşamıştı. Bu sezon da benzer bir istatistiğe yaklaşan Atiba, 28'inci hafta itibariyle 4 gol 5 asistlik performansla oldukça iyi bir grafik yakaladı. 1-0 kazanılan Konyaspor maçında tek golün asistini yapan Atiba, Malatya maçının tek golünü atarak 6 puana doğrudan katkı yaptı.

KALEYE 'DUVAR' ÖRDÜLER
Beşiktaş'ın atanı da tutanı da çok iyi! Siyah-beyazlıların iki forveti Aboubakar ve Larin 13'erden 26 gol atarken, 7 de asist yaptı. Hücum hattının bu kadar iyi olduğu siyah beyazlılarda kalecilerin performansı da taraftara güven verecek şekilde ilerliyor. Ersin ve Utku üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Son dört maçtır kaleyi gole kapatan ikili, maçların dönüm noktaları sayılabilecek pozisyonlarda yaptıkları kurtarışlarla Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmıyor.

WELINTON TOPARLADI
Beşiktaş'ın en dikkat çeken isimlerinden birisi de Welinton oldu. Sezon başında kadroda en çok eleştirilen oyunculardan olan Brezilyalı savunmacı, defansın vazgeçilmez ismi oldu. Welinton'un Domagoj Vida ile olan uyumu da, siyah-beyazlı ekibin savunmasını toparlamasındaki en büyük etken.

(Fotomaç)

Flaş Aboubakar sözleri! haberin devamı

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