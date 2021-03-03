03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu netleşti!
Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Ersin Destanoğlu'nun son durumu belli oldu. Genç kaleciye yapılan testler sonucunda 4 Mart Perşembe günü yapılacak idmana katılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu mide rahatsızlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmamıştı. Genç file bekçisinin son durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre, testten geçen kalecinin 4 Mart Perşembe günkü idmanda yer alması bekleniyor.
Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda 29. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.
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