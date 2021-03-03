03 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu netleşti!

Ersin'in son durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'ta maçında forma giyemeyen 'nun son durumu belli oldu. Genç kaleciye yapılan testler sonucunda 4 Mart Perşembe günü yapılacak idmana katılması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Son dakika spor haberleri: 'ta mide rahatsızlığı nedeniyle maçı kadrosuna alınmamıştı. Genç file bekçisinin son durumu belli oldu. A Spor'un haberine göre, testten geçen kalecinin 4 Mart Perşembe günkü idmanda yer alması bekleniyor.

Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda 29. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta Ersin'in son durumu belli oldu!

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