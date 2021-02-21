21 Şubat 2021, Pazar
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Beşiktaş Dorukhan Toköz'e yeni teklifini sundu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sözleşme için yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL isteyen Dorukhan’a yönetim yıllık 5 milyon TL, 40 bin TL de maç başı önerdi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu. (Takvim)
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