21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Dorukhan Toköz'e yeni teklifini sundu!

Kartal Dorukhan'a yeni teklifini sundu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta yeni sözleşme için yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL isteyen Dorukhan’a yönetim yıllık 5 milyon TL, 40 bin TL de maç başı önerdi. ( haberleri)

yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu. (Takvim)
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