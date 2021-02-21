Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Öğrencilerini motive eden Yalçın, "Lige kattığınız bu hava, mücadeleniz ve pes etmemeniz nedeniyle hem yönetim, hem taraftar hem de kendi adıma teşekkür ederim." dedi.

Üç günlük iznin ardından önceki gün antrenmanlara başlayan Beşiktaş, Denizli maçı hazırlıklarına hız kesmeden dün de devam etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın idman öncesinde yine takıma seslendi. Sezon başından beri oyuncuların motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışan usta çalıştırıcı, gelen haberlere göre oyuncuları onore eden bir konuşma yaptı. "Bu haftayı maç yapmadan geçirmek güzel bir ara oldu, hem eksiklerimizi kapatma hem de dinlenme fırsatı bulduk" diye söze başlayan Yalçın şöyle devam etti:



ASLA PES ETMEDİNİZ

"Evet, sezona sıkıntılı başladık, bunun sancısını yaşadık. Fakat bugün ligin en korkulan ekibi olduk. Çoğu maçımızı 10 kişi bitirdik. Mücadelenizi, profesyonelliğinizi her zaman takdir ettim, bunu da dile getirdim. Bu yorucu takvime rağmen takıma kattığınız bu hava nedeniyle, mücadeleniz nedeniyle, pes etmemeniz nedeniyle hepinize yönetim, taraftar ve kendi adıma teşekkür ederim; hepinizle gurur duyuyorum." Sergen Yalçın'ın bu sözleri sonrası oyuncular da usta çalıştırıcıya, "Sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" sözünü verdiler.



ANINDA MÜDAHALE

Sergen Yalçın, idman öncesi takımı motive etti ardından fırtına estirdi. Usta hoca, oyuncuların zaman zaman yaptığı hatalarda çalışmayı anında durdurup hatalarını anlattı. Hatta bazen topu ayağına alıp uygulamalı olarak gösteri sundu. Yalçın disiplinden yine taviz vermedi.



80

Siyah-beyazlıların listesindeki İngiliz forvet, kulüp kariyerinde 342 maça çıkarken, rakip fileleri tam 80 kez havalandırdı. 51 de asist yapan Carroll, toplamda 131 gole direkt olarak katkı sağladı.

(Fotomaç)

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