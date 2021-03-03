Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

03 Mart 2021, Çarşamba
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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç��nı böyle değerlendirdi!
Zirve yarışı için oldukça kritik mücadelede Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 28. haftada karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 3 puanı kazanan Beşiktaş'ı ve maçı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...
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