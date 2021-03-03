03 Mart 2021, Çarşamba

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç��nı böyle değerlendirdi!

Zirve yarışı için oldukça kritik mücadelede Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 28. haftada karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 3 puanı kazanan Beşiktaş'ı ve maçı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 08:23
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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

REHA KAPSAL - ÇÖZÜM VE DÜZEN

Beşiktaş, Malatya'da özellikle ilk yarıdaki üretkensizliğinin en büyük sebebi orta sahadaki Necip, Josef ve Atiba üçlüsünün, birbirine yakın benzer oyuncu özellikleri taşıması, hücum bölgesiyle bağlantı kuracak, orta sahayla hücum arasındaki eşikte, topu aldığında oyun kalitesini, yaratıcılığını, sahaya yansıtacak oyun aklına ihtiyacı vardı.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

Bu, Sergen hocanın bu orta sahayla ikinci maçı saha içi başlangıç tercihinde. Aynı orta saha kurgusuyla Hatay deplasmanında sahaya çıkan siyah-beyazlılar, orada da üretmekte, müthiş sıkıntılar yaşadı. Aynı bu maçta olduğu gibi.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

İlk yarı, iki takımın da mücadelesiyle geçti. Beşiktaş adına; ofansif gücü çok etkili değildi. Zaten bizde Anadolu takımlarında, büyük takımlara karşı bir oyun oynama ezberi var, bizim ülkemizde. Topu rakibe bırakıp, savunma yapıp, kontratak yapma ve geriye düşünce de saha içinde hiçbir oyun planı da yok.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

İkinci yarı Sergen hoca, Necip-Mensah değişikliğiyle başlayarak, daha fazla topa ritim veren, hızlı oynayan, hem Atiba'nın da top hücumda kaldığından, daha fazla destek olduğu, hücumda daha üretken bir oyuna döndü. Ve de Atiba'nın attığı golde en önemli unsur; artık günümüz oyunlarında ikinci değil, üçüncü oyuncuyu düşünerek, onun alacağı pasın değeri daha önemli olmaya başladı. Nitekim de Atiba'nın attığı gol, bunun başarılı bir örneğiydi.

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Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

Beşiktaş 1-0'ı yakaladıktan sonra da Yeni Malatya'ya karşı ürettiği gol pozisyonlarını daha önce golle sonuçlandırmasını bilmesi gerekir. 1-0'lık skorlar her zaman balıksırtında olan, bir takım için en tehlikeli saha içi skorudur. İkinci yarı Sergen hocanın, doğru topu taşıyan Gökhan Töre gibi oyuncu tercihiyle de 1-0'dan sonra açık alan bulduğundan, açık alanda daha etkili hücum ettiler.

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