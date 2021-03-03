Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını böyle değerlendirdi!

İkinci yarı Sergen hoca, Necip-Mensah değişikliğiyle başlayarak, daha fazla topa ritim veren, hızlı oynayan, hem Atiba'nın da top hücumda kaldığından, daha fazla destek olduğu, hücumda daha üretken bir oyuna döndü. Ve de Atiba'nın attığı golde en önemli unsur; artık günümüz oyunlarında ikinci değil, üçüncü oyuncuyu düşünerek, onun alacağı pasın değeri daha önemli olmaya başladı. Nitekim de Atiba'nın attığı gol, bunun başarılı bir örneğiydi.