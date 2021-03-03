Beşiktaş'ın en deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında da attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 38 yaşındaki orta yıldız, bu sezon siyah beyazlılara 9 puan kazandırdı. İşte detaylar...| Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın yıllardır tartışılmasız en güvenilir ismi Atiba Hutchinson, takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 59. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan 38 yaşındaki yıldız, önünü boşaltıp topu tavana astı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 4 asisti bulunan Kanadalı yıldız, 4. kez de fileleri sarsmayı başardı ve 8 gollük katkı yaptı.

9 PUAN KAZANDIRDI

Atiba bu sezon çok kritik gollere imza attı. Kanadalı yıldız 3-2 kazanılan Denizlispor ve Başakşehir maçlarında 1'er kez fileleri sarstı. 1 golünü 3-0'lık Kasımpaşa maçında atan Atiba son golünü de dün gece kaydederek 9 puanda rol oynadı. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba katkısıyla Kara Kartal'ı taşımayı sürdürüyor. Yaşına rağmen performansını artıran Atiba, Benjamin Button filmindeki gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!

SAVAŞTIK KAZANDIK

Maçın kahramanı Atiba, şöyle konuştu: "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ettik"

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