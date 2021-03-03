03 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson Yeni Malatyaspor karşısında gemisini kurtardı!

Kaptan yine gemisini kurtardı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'ın en deneyimli oyuncusu , 'in 28. haftasında deplasmanında da attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 38 yaşındaki orta yıldız, bu sezon siyah beyazlılara 9 puan kazandırdı. İşte detaylar...| Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ın yıllardır tartışılmasız en güvenilir ismi , takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 59. dakikada 'ın pasında ceza sahasında topla buluşan 38 yaşındaki yıldız, önünü boşaltıp topu tavana astı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 4 asisti bulunan Kanadalı yıldız, 4. kez de fileleri sarsmayı başardı ve 8 gollük katkı yaptı.

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9 PUAN KAZANDIRDI

bu sezon çok kritik gollere imza attı. Kanadalı yıldız 3-2 kazanılan ve maçlarında 1'er kez fileleri sarstı. 1 golünü 3-0'lık maçında atan Atiba son golünü de dün gece kaydederek 9 puanda rol oynadı. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba katkısıyla 'ı taşımayı sürdürüyor. Yaşına rağmen performansını artıran Atiba, filmindeki gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!

SAVAŞTIK KAZANDIK

Maçın kahramanı Atiba, şöyle konuştu: "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ettik"

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