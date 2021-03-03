Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson Yeni Malatyaspor karşısında gemisini kurtardı!
Beşiktaş'ın en deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında da attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 38 yaşındaki orta yıldız, bu sezon siyah beyazlılara 9 puan kazandırdı. İşte detaylar...| Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın yıllardır tartışılmasız en güvenilir ismi Atiba Hutchinson, takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. 59. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan 38 yaşındaki yıldız, önünü boşaltıp topu tavana astı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 4 asisti bulunan Kanadalı yıldız, 4. kez de fileleri sarsmayı başardı ve 8 gollük katkı yaptı.
9 PUAN KAZANDIRDI
Atiba bu sezon çok kritik gollere imza attı. Kanadalı yıldız 3-2 kazanılan Denizlispor ve Başakşehir maçlarında 1'er kez fileleri sarstı. 1 golünü 3-0'lık Kasımpaşa maçında atan Atiba son golünü de dün gece kaydederek 9 puanda rol oynadı. 8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten Atiba katkısıyla Kara Kartal'ı taşımayı sürdürüyor. Yaşına rağmen performansını artıran Atiba, Benjamin Button filmindeki gibi yıllar geçtikçe gençleşiyor!
SAVAŞTIK KAZANDIK
Maçın kahramanı Atiba, şöyle konuştu: "Performansımızdan ötürü mutluyum. Kontrol bizdeydi. 3 puan için geldik, zor olacağını biliyorduk. Savaştık. Futbol oynadık. Şans vermedik. Gol yemedik. Gol yememeye devam ediyoruz. 3 puanla yolumuza devam ettik"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi