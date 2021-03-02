02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi! N'Koudou...

Beşiktaş'tan penaltı beklentisi! N'Koudou...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 28. haftasında deplasmanda 'a konuk olan Beşiktaş, mücadelenin son anlarında -Kevin N'Koudou'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte detaylar...

'in 28. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Kanadalı futbolcusu 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 88. dakikasında Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde yerde kalan N'Koudou'nun pozisyonunda penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:



(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

N'Koudou'nun penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? haberin devamı

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