Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou, Wallace'ın yaptığı müdahale sonrasında penaltı bekledi. Usta isimler de bu müdahaleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...