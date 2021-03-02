02 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi! N'Koudou...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, mücadelenin son anlarında Georges-Kevin N'Koudou'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 88. dakikasında Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde yerde kalan N'Koudou'nun pozisyonunda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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