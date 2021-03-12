12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başakşehir maçında beyaz forma giyecek

Beşiktaş Başakşehir maçında giyeceği formayı açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım maça beyaz formayla sahaya çıkacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak.

Mücadeleye konuk takım, beyaz formasıyla sahaya çıkacak.

Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! haberin devamı

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