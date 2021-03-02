02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! "Düşünmemiz gereken..."

Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! Düşünmemiz gereken...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye değinen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 28. haftasında 'u deplasmanda 1-0 yenen 'ta teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a tepki! Oyundan alınırken...

İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz.

Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez.

Sergen Yalçın: Önemli bir galibiyet aldık

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