21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar dönüyor

Aboubakar dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşamıştı. Birkaç gün önce eşi 'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna adını vermişti.

'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşamıştı. Birkaç gün önce eşi 'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna adını vermişti. Ailesiyle bir süre daha zaman geçirecek olan yıldız ismin pazartesi günü 'a dönerek takıma katılacağı belirtildi.

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