Beşiktaş'ta Aboubakar dönüyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşamıştı. Birkaç gün önce eşi Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna Christian Aksel adını vermişti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşamıştı. Birkaç gün önce eşi Portekiz'de bir erkek çocuk dünyaya getirmesinin ardından soluğu bu ülkede alan Aboubakar, çocuğuna Christian Aksel adını vermişti. Ailesiyle bir süre daha zaman geçirecek olan yıldız ismin pazartesi günü İstanbul'a dönerek takıma katılacağı belirtildi.

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