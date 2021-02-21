21 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin destan yazıyor

Ersin destan yazıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'ın 20 yaşındaki kalecisi performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

'ın 20 yaşındaki kalecisi performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Bu alanda 'in en başarılı kalecileri arasında yer alan 20 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla zirvede yer alıyor. Ersin, çıktığı 20 karşılaşmada kalesini 9 kez gole kapattı ve yüzde 45'lik performansla zirvedeki yerini aldı. Ersin'in en yakın rakibi ise kalecisi .

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