Beşiktaş'ta Ersin destan yazıyor

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 20 mücadelede görev yapan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Bu alanda Süper Lig'in en başarılı kalecileri arasında yer alan 20 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla zirvede yer alıyor. Ersin, çıktığı 20 karşılaşmada kalesini 9 kez gole kapattı ve yüzde 45'lik performansla zirvedeki yerini aldı. Ersin'in en yakın rakibi ise Hatayspor kalecisi Munir.

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