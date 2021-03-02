Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ersin kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte Yalçın'ın o sözleri:
Zemin, hiç söylendiği kadar kötü değil, gayet güzel görünüyor. Hava da gayet iyi. Tam futbola uygun bir hava var.
Ersin'in bir hastalığı var ama corona virüsü değil. Kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık. Yarın gerekli tetkikleri yapacaklar, biz de Utku'yla başlayacağız. Bugün için ciddi bir durumu yok.
Malatya, her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyorlar ama iyi oyuncuları var. Acquah'ı da ben almıştım zaten. Bugün daha dirençli bir kadroyla başlamayı tercih ettim. Oyuna göre hamleler yapabiliriz. Maçları bitiş olarak da düşünmek lazım.
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