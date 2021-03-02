02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu açıklaması!

Yalçın Ersin'i oynatmama nedenini açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ersin kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'in 28. haftasında ile karşılaşacak 'ta teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

Zemin, hiç söylendiği kadar kötü değil, gayet güzel görünüyor. Hava da gayet iyi. Tam futbola uygun bir hava var.

Ersin'in bir hastalığı var ama corona virüsü değil. Kendini iyi hissetmediğini söyledi, biz de oynamadık. Yarın gerekli tetkikleri yapacaklar, biz de 'yla başlayacağız. Bugün için ciddi bir durumu yok.

, her zaman zor bir deplasman. Son haftalarda kazanamıyorlar ama iyi oyuncuları var. 'ı da ben almıştım zaten. Bugün daha dirençli bir kadroyla başlamayı tercih ettim. Oyuna göre hamleler yapabiliriz. Maçları bitiş olarak da düşünmek lazım.

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