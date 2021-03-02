Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Adem Ljajic küllerinden doğdu! İşte hayata döndüren 5 madde

Beşiktaş'ta sezona kötü başlayan Adem Ljajic, son haftalarda yükselen grafiğiyle göz doldurdu. Sırp yıldız küllerinden doğarken, hayata döndüren 5 gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Adem Ljajic'in hayatı da kariyeri de öyle bir noktadan döndü ki tabiri caizse kitaplara konu olur. Her şeyin başlangıcı ise 29 yaşındaki oyuncunun özel hayatıydı. Ancak yıldız futbolcu artık çok daha pozitif, çok daha mutlu bir durumda. İşte Sabah'ın derlediği habere göre Ljajic'in yükselişinin satır başları:

1- YENİ SEVGİLİ İLE HAYATA BAĞLANDI

Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle ayrılan ve depresyona giren Adem Ljajic, geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli dertliydi. Yıldız futbolcu, 2 ay önce yeni bir aşka yelken açınca önce morali sonra da futbolu toparlandı. Ljajic artık daha mutlu ve bunu futbola da yansıtmaya başladı.

2- ÇEBİ'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Sıyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi göreve geldiği günden bu yana, Ljajic ile defalarca görüşme sağladı. Son yaptığı bire bir sohbette 29 yaşındaki oyuncusuna destek veren Çebi, kendisinden toparlanma sözü istedi. Ljajic de Başkan'a verdiği sözü tutarak yeniden çıkışa geçti.

3- SERGEN YALÇIN'IN ELİ DEĞDİ

Herkesın 'Ljajic artık bitti, fayda sağlamaz' dediği noktada oyuncusunun kalitesine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, üst üste 4 mücadelede Ljajic'i 11'de sahaya sürdü ve yeniden yıldız olduğunu hissettirdi. Takım oyununa iyice adapte olan Boşnak futbolcu, etkisini de yansıtmayı başardı.

4- DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

SIRBİSTAN Milli Takımı forması giyen Adem Ljajic, formsuzluğu nedeniyle milli formadan da uzak kalmaya başlamıştı. Milli takıma çağrılmama tehdidi altında kalan Ljajic, Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden takıma dönmek için ekstra motive olmuş durumda.

5- 'EVİNE GERİ DÖNERSİN' RESTİ

SEZON başından bu yana takımdan gönderilmesi konuşulan Ljajic'e devre arası öncesi menajerinden gelen uyarı işe yaradı. "Bu şekilde devam etmen halinde Sırbistan Ligi'ne geri dönersin" uyarısı alan Ljajic, hızlı bir şekilde kendine geldi.

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