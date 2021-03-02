Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın hataya tahammülü yok. Kaza istemediğini dile getiren Yalçın oyuncularını, “Her maçı favori takım kazanmıyor, bu nedenle zorlu deplasmandan da üç puanla dönmemiz şart. Galibiyet serimizi devam ettirelim, bir kaza istemiyorum” diyerek motive etti. İşte muhtemel 11'ler... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Bir maç eksiği olan siyah-beyazlılar 54 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Son üç karşılaşmayı 1-0, 3-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemiyor ve galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

"KRİTİK BİR VİRAJDAYIZ"

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede Malatyaspor'un iyi bir kadrosu olduğunu ve F.Bahçe'yi İstanbul'da nasıl yendiklerini hatırlattı. Kendilerinin son 3 maçlarını kazandığını iyi bir ivme yakaladıklarını bunu kaybetmeme açısından Malatyaspor maçının kritik önemde olduğundan bahseden Yalçın, "Tecrübeli teknik adam, "Her maçı favori takım kazanmıyor, bu nedenle zorlu deplasmandan da üç puanla dönmemiz şart.Galibiyet serimizi devam ettirelim, kaza istemiyorum" diye konuştu.

CENK VE MONTERO YOK

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Cenk Tosun ve Montero haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. İki haftalık sakatlığının ardından geçen hafta saha koşularına başlayan Montero, takım çalışmalarına dahil olmasına rağmen tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Gençlerbirliği mücadelesinden sonra sakat olduğu açıklanan Cenk Tosun ise henüz iyileşmediği ve tedavisine devam edildiği için Malatya maçının da kadrosuna yazılmadı.

4 KARTAL SINIRDA!

Beşiktaş'ta bugünkü mücadele öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Josef, Necip ve Ghezzal, Malatya karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 29'uncu haftada Vodafone Park'ta oynanacak G.Antep maçında cezalı duruma düşecek.

LİGDE 8. RANDEVU

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. Beşiktaş, bu sezon ilk yarıdaki maçtan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

MALATYA GALİBİYETE HASRET

Ligin ikinci devreside henüz 3 puan alamayan Yeni Malatyaspor, 21'inci haftadaki Galatasaray karşılaşmasıyla beraber 7 karşılaşmadır galibiyet yüzü göremedi. Sarı-siyahlılar bu süreci 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle alarak geçirdi.

3 MAÇTA 7 GOL

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta rakip fileleri tam 7 kez havalandırmayı başardı. Bu periyotta Konyaspor'u 1-0, G.Birliği (D) ve Denizlispor'u aynı skorla 3-0 mağlup eden Kara Kartallar, kalesinde hiç gol görmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Ndizeye, Hadebe, Zeki, Mustafa, Ahmed, Mallan, Hafez, Tetteh

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar (Fotomaç)

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