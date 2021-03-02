02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yöneticilerinden Mesut Urgancılar önemli açıklamalarda bulundu! "Şampiyon olmamız gerekiyor"

Beşiktaşlı yöneticiden flaş açıklamalar! Şampiyon olmamız gerekiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen 'ta, yönetici Mesut Urgancılar önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sona mutlu sona ulaşacaklarını ifade eden Urgancılar, "“Ligin en iyi futbolunu biz oynuyoruz. Futbolun adaleti varsa eğer bizim şampiyon olmamız gerekiyor” dedi. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını ifade etti. Youtube kanalına konuk olan Urgancılar, lig yarışında en etkili futbolu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu belirterek, "Futbolun adaletine göre bizşampiyon olmalıyız. Futbolun sadece yeşil saha üzerinde, iki kale direği arasında kalması gerekiyor. Bunun dışında yapılan yönlendirmeler ve algı yönetimleri şampiyonu belirlememeli" dedi.

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FUTBOL DIŞI YÖNTEMİMİZ YOK

Hiçbir zaman futbol dışı yöntemlere başvurmadıklarını belirten Mesut Urgancılar şöyle devam etti: " bakıldığında 'Şerefli ikincilikler' sözü bizim sayemizde literatüre girmiştir. Futbol adaleti sadece bizim beklentimiz değil. Çünkü şu ana kadar oynanan maçlarda futbolun gerekliklerini yerine getirip en güzel oyunu sergileyen takım Beşiktaş. Dolayısıyla sezon sonunda da şampiyonluğun bize yakışacağını düşünüyorum." (Fotomaç)

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