26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın kararını iletti! "Sözleşmesi biteceklerin hepsi kalsın"

Sergen Yalçın kararını iletti! Hepsi kalsın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Teknik Direktörü , sözleşmesi bitecek olan 10 oyuncu hakkında kararını verdi. Yalçın, yönetime hepsiyle sözleşme yenilenmesi talebinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

Teknik Direktörü , kadroda yer alan ve sözleşmeleri biten 10 oyuncunun tamamının da takımda kalmasını istediğini yönetime iletti. Yalçın'ın kalma konusunda şart koşmadığı tek isim olurken, Kanadalı ile makul şartlarda anlaşılacağına inanıyor. Bunun dışında ve 'un kiralık olarak kalabilirse kalmasını, 'in alınabilirse bonservisinin alınmasını, aksi halde yeniden kiralanmasını istedi. Aboubakar'ın menajeri ni dinlemeyip Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse kalmasını, Mensah'a bonservis bedeli ödenmeden alınmasını ya da yenden kiralanmasını istedi. Dorukhan'a yönetimin önerdiği şartlarda kalırsa kapısına kapısının açık olduğunu, içinse yeniden kiralama bedeli ödenmeyecekse takımda kalabileceğini söyledi. ve içinse kararı yönetime bıraktığı ifade edildi.

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