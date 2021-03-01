01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo transferi hakkında konuştu!

Marcelo'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika haberi: Bir dönem forması giyen , önemli açıklamalarda bulundu. Lyon forması giyen Brezilyalı oyuncu, geleceği, sözleşmesi ve transferi hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( transfer haberleri)

Fransa Ligi devi Lyon ile sözleşmesi sona erecek Guedes, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Eşinin sık sık İstanbul paylaşımlarının ardından 'a geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Marcelo, yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

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"GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu "Sözleşme uzatmak için görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ancak ben işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Sezon sonuna kadar buradayım, her şeye rağmen işimi mükemmel olarak yapmak istiyorum. Sözleşme uzatırım ya da uzatmam, bunu zaman gösterecek ama işimi iyi şekilde yapacağım bir gerçek" dedi.

2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Geuedes, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı. (Fotomaç)

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