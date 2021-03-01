Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo transferi hakkında konuştu!
Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo, önemli açıklamalarda bulundu. Lyon forması giyen Brezilyalı oyuncu, geleceği, sözleşmesi ve transferi hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK transfer haberleri)
Fransa Ligi devi Lyon ile sözleşmesi sona erecek Marcelo Guedes, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
Eşinin sık sık İstanbul paylaşımlarının ardından Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi bitiyor. Marcelo, yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
"GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR"
33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu "Sözleşme uzatmak için görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Ancak ben işimi en iyi şekilde yapmak zorundayım. Sezon sonuna kadar buradayım, her şeye rağmen işimi mükemmel olarak yapmak istiyorum. Sözleşme uzatırım ya da uzatmam, bunu zaman gösterecek ama işimi iyi şekilde yapacağım bir gerçek" dedi.
2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo Geuedes, bu sezon 25 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı. (Fotomaç)
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