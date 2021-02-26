26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferinin durumu Larin'e bağlı! 10 milyon Euro'nun üzerinde...

Cenk'in durumu Larin'e bağlı! İşte o rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

'ın 'dan kiraladığı 'un, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncunun, 'da kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın girişimlerinin olduğu bilinen Cenk transferinin durumu Larin'in satışına bağlı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ın 'dan kiraladığı golcüsü ile ilgili planları dış basında da sıkça dillendirilmeye başladı. merkezli Ligablatt.de adlı site, Everton'ın usta forvetin Beşiktaş'a verimli bir süreç geçirmesinden memnun olduğu ancak yaz transfer dönemi için taraflar arasındaki en büyük engelin mali konular olduğunu yazdı. Cenk'i bedelsiz olarak siyah-beyazlılara bırakmak istemeyen İngilizlerin makul bir ücret karşılığında transfere onay verebileceği ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın 'i satarak 29 yaşındaki Cenk'in maliyetini karşılayabileceği belirtilirken, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde Kanadalı futbolcunun elden çıkarılacağı kaydedildi. Haberde Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta kalmak istediğinin özellikle altı çizildi. Everton cephesinde de Cenk'in gözde bir oyuncu olmadığı yorumu yapıldı. (Fotomaç)

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