02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba'dan 4. gol! Yeni Malatyaspor maçında...

Atiba'dan 4. gol!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılar adına galibiyeti getiren golü atan , bu sezon 4. golü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 28. haftasında deplasmanında boy gösteren 'ta Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.

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