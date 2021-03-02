Beşiktaş'ta Atiba'dan 4. gol! Yeni Malatyaspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlılar adına galibiyeti getiren golü atan Atiba, bu sezon 4. golü kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 59. dakikada kilidi açan isim oldu. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı, Aboubakar'ın pasında ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Kanadalı futbolcu, attığı bu golle gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu. 6. haftada Denizlispor deplasmanında ilk golünü atan Atiba, daha sonra 9. haftada Başakşehir ve 11. haftada da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor deplasmanında gol sayısını 4 yapan Atiba'nın bu sezon 5 de asisti bulunuyor.
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