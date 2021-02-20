Beşiktaş'ın formda ismi Ghezzal'ın maliyeti el yakıyor!

Beşiktaş'ın formda oyuncularından Rachid Ghezzal'ın bonservisi el yakıyor. Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen oyuncu için transfer girişimlerinde bulunan Kartal'a, İngiliz basınından flaş bir cevap geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana asistleriyle ön plana çıkan Rachid Ghezzal için siyah-beyazlı yönetim harekete geçmişti. Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sezon sonu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyordu. İngiliz basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 12 milyon Pound karşılığında İngiliz takımına transfer olan yıldız futbolcu için en az 6 milyon sterlin talep edileceği iddia edildi.

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