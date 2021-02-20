20 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın formda ismi Ghezzal'ın maliyeti el yakıyor!

Ghezzal'ın maliyeti el yakıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'ın formda oyuncularından 'ın bonservisi el yakıyor. Siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen oyuncu için transfer girişimlerinde bulunan 'a, basınından flaş bir cevap geldi. İşte detaylar...

'a geldiği günden bu yana asistleriyle ön plana çıkan için siyah-beyazlı yönetim harekete geçmişti. Beşiktaş, yıldız futbolcuyu sezon sonu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyordu. basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 12 milyon Pound karşılığında İngiliz takımına transfer olan yıldız futbolcu için en az 6 milyon sterlin talep edileceği iddia edildi.

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde rakiplerini hem skorla hem de oyunuyla domine ediyor!

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