Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u kanatlardan vuracak! İşte Sergen Yalçın'ın planı...

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta, tek hedef 3 puan. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın takımını galibiyet için hazırladı. İşte Kartal'ın Malatya planı... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta, Yeni Malatyaspor maçının taktiği belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Malatyaspor'un kendilerine topu bırakacağını ve oyunu daha geride kabul edeceğini ifade ederken, rakibin kanat savunmasının çok zayıf olduğunu ve özellikle duran topları savunma konusunda eksiklerinin olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ ve sol beklerinden de bol bol bindirme yapmalarını istedi.

KOLAY TESLİM OLMUYORLAR

Yalçın, Malatyaspor'un geri düşse bile geri çekilmeyeceğini, üstlerine geleceğini anlattı. Topu havaya kaldırırlarsa zorlanacaklarını belirtirken, Ancak Malatya'daki zeminin kötü ol masının kendilerini buna zorlayabileceği konusunda uyarılar yaptı. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorluk yaşamayan bir takımla oynayacaklarının da altını çizdi. (Fotomaç)

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ