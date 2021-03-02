02 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u kanatlardan vuracak! İşte Sergen Yalçın'ın planı...

Kartal Malatya'yı kanatlardan vuracak!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 28. haftasında Yeni 'a konuk olacak olan 'ta, tek hedef 3 puan. Siyah beyazlılarda teknik direktör takımını galibiyet için hazırladı. İşte Kartal'ın planı... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ta, Yeni maçının taktiği belli oldu. Teknik direktör , Malatyaspor'un kendilerine topu bırakacağını ve oyunu daha geride kabul edeceğini ifade ederken, rakibin kanat savunmasının çok zayıf olduğunu ve özellikle duran topları savunma konusunda eksiklerinin olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı, sağ ve sol beklerinden de bol bol bindirme yapmalarını istedi.

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Yalçın, Malatyaspor'un geri düşse bile geri çekilmeyeceğini, üstlerine geleceğini anlattı. Topu havaya kaldırırlarsa zorlanacaklarını belirtirken, Ancak 'daki zeminin kötü ol masının kendilerini buna zorlayabileceği konusunda uyarılar yaptı. Gol pozisyonlarına girme konusunda zorluk yaşamayan bir takımla oynayacaklarının da altını çizdi. (Fotomaç)

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