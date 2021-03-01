01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan Yeni Malatyaspor maçı öncesi takıma net mesaj! "3 puandan başka sonuç istemiyorum"

Yalçın'dan takıma net mesaj! 3 puandan başka sonuç istemiyorum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanına gidecek olan 'ta, tek hedef galibiyet almak. Teknik Direktör takımına, "Bazen 1 puan bile önemlidir ama bu maç o maçlardan biri değil. 3 puandan başka sonuç istemiyorum" diye konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

Arka arkaya 3 galibiyet ile yeni bir seri başlatan 'ta teknik direktör , bunun yarın oynanacak olan sınavında da sürmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptı. " son 8 maçını kazanmasına rağmen biz den 3 puan önde. Üstelik bizim bir maçımız eksik. Bu bile yaptığımız doğru işlerin göstergesi" diyerek söze başlayan Yalçın, "Her takım zamanı gelince takılacak. Sezon daha çok uzun. Ligin sonucunu derbiler değil, diğer maçlar belirler. Bu sebeple bu tür karşılaşmalarda en az puan kaybını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu belli oldu!

DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

karşısında kesinlikle galibiyettten başka bir sonuç istemediğinin altını çizen siyah-beyazlı teknik adam, "Bazen 1 puan bile önemlidir ama bu maç o maçlardan değil, 3 puandan başka sonuç kabul etmeyeceğim" şeklinde konuştu. Yalçın, yaşanan sakatlıkların nor mal olduğunu da belirtip "Önemli olan yerine oynayacak arkadaşlarımızın da her zaman hazır olması. Ve bu takım tüm bireyleriyle oynamaya hazır. Bu disiplinden taviz vermeden devam etmeliyiz" diyerek motivasyon sağladı. Öte yandan tecrübeli hoca antrenman sırasında da keyifliydi. Çalışmayı uzaktan izleyen Yalçın, gerektiğinde müdahalede bulundu.

İLK YARIYA GÖRE 3 PUAN FAZLA TOPLADI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci dönemdeki aynı periyotta ise 10 puan aldı. 'a yenilip ile berabere kalan , sırasıyla , ve 'u mağlup etti. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma ve Tabata Beşiktaş'a geliyor! Quaresma ve Tabata Beşiktaş'a geliyor!
Larin'in yıldızı parlıyor! İngilizler sıraya girdi Larin'in yıldızı parlıyor! İngilizler sıraya girdi
Aboubakar sözünü tuttu! Bu kez gözüne Malatya'yı kestirdi Aboubakar sözünü tuttu! Bu kez gözüne Malatya'yı kestirdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör