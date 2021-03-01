Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta, tek hedef galibiyet almak. Teknik Direktör Sergen Yalçın takımına, "Bazen 1 puan bile önemlidir ama bu maç o maçlardan biri değil. 3 puandan başka sonuç istemiyorum" diye konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Arka arkaya 3 galibiyet ile yeni bir seri başlatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bunun yarın oynanacak olan Yeni Malatya sınavında da sürmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptı. "Galatasaray son 8 maçını kazanmasına rağmen biz den 3 puan önde. Üstelik bizim bir maçımız eksik. Bu bile yaptığımız doğru işlerin göstergesi" diyerek söze başlayan Yalçın, "Her takım zamanı gelince takılacak. Sezon daha çok uzun. Ligin sonucunu derbiler değil, diğer maçlar belirler. Bu sebeple bu tür karşılaşmalarda en az puan kaybını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Yeni Malatyaspor karşısında kesinlikle galibiyettten başka bir sonuç istemediğinin altını çizen siyah-beyazlı teknik adam, "Bazen 1 puan bile önemlidir ama bu maç o maçlardan değil, 3 puandan başka sonuç kabul etmeyeceğim" şeklinde konuştu. Yalçın, yaşanan sakatlıkların nor mal olduğunu da belirtip "Önemli olan yerine oynayacak arkadaşlarımızın da her zaman hazır olması. Ve bu takım tüm bireyleriyle oynamaya hazır. Bu disiplinden taviz vermeden devam etmeliyiz" diyerek motivasyon sağladı. Öte yandan tecrübeli hoca antrenman sırasında da keyifliydi. Çalışmayı uzaktan izleyen Yalçın, gerektiğinde müdahalede bulundu.

İLK YARIYA GÖRE 3 PUAN FAZLA TOPLADI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında çıktığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı. Siyah-beyazlılar, ikinci dönemdeki aynı periyotta ise 10 puan aldı. Trabzon'a yenilip Antalya ile berabere kalan Kartal, sırasıyla Konya, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u mağlup etti. (Fotomaç)

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