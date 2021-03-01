Beşiktaş, Portekiz'den gelen isimleri parlatınca Sporting Lizbon, Quaresma ve Tabata'yı göndermek istedi. Genç yıldız adaylarını gelişmesi ve tecrübe kazanmaları için siyah-beyazlılara kiralık vermeyi hedefleyen Portekiz ekibi, Kartal'a 2 oyuncuyu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Portekiz'den gelen Talisca Aboubakar, Rosier gibi isimlere patlama yaptırması nedeniyle Sporting Lizbon, siyah-beyazlılarla daha fazla oyuncu için çalışmak istedikleri mesajını gönderdi. Sportingli yöneticiler gelecek sezon Beşiktaş'a bazı potansiyeli olan ama kendilerinde performans vereme yen oyuncuları göndermek istediklerini ilettiler. Sporting'in beklenen çıkışı yapamayan Eduardo Quaresma, Jovane Cabral, Tabata ve Gonzalo Plata gibi oyuncularını deneyim kazanması için Beşiktaş'a göndermek istediği gelen bilgiler arasında. 18 yaşındaki stoper Eduardo Quaresma'nın piyasa değeri şimdiden 6 milyon euro civarında. (Fotomaç)

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