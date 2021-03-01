01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Sporting Lizbon'dan genç yıldız adayları! Quaresma ve Tabata

Quaresma ve Tabata Beşiktaş'a geliyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

, 'den gelen isimleri parlatınca , ve 'yı göndermek istedi. Genç yıldız adaylarını gelişmesi ve tecrübe kazanmaları için siyah-beyazlılara kiralık vermeyi hedefleyen Portekiz ekibi, Kartal'a 2 oyuncuyu önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ın 'den gelen , gibi isimlere patlama yaptırması nedeniyle , siyah-beyazlılarla daha fazla oyuncu için çalışmak istedikleri mesajını gönderdi. Sportingli yöneticiler gelecek sezon Beşiktaş'a bazı potansiyeli olan ama kendilerinde performans vereme yen oyuncuları göndermek istediklerini ilettiler. 'in beklenen çıkışı yapamayan , , ve gibi oyuncularını deneyim kazanması için Beşiktaş'a göndermek istediği gelen bilgiler arasında. 18 yaşındaki stoper Eduardo 'nın piyasa değeri şimdiden 6 milyon euro civarında. (Fotomaç)

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