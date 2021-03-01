01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Larin'in yıldızı parlıyor! İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Larin'in yıldızı parlıyor! İngilizler sıraya girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'ta Sergen Yalçınla beraber yıldızı parlayan Cyle Larin, bu performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna geldi. Özellikle 'den talipleri olan Kanadalı oyuncu için, ve United 10 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar 15 milyon Euro beklerken, oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Cyle Larin, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör 'ın elinde bambaşka bir çehreye büründü. İleri uçta tek santrfor oynamak yerine sol kenarda kanat-forvet olarak görev yapan Larin, golleriyle takımına lig ve kupada hayat verdi.

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ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

Ara transfer döneminde Kanadalı yıldız için kulübe bazı önemli teklifler gelirken bunlardan ikisinin İngiliz ekipleri ve United'dan olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Cyle Larin'e karşılık West Ham'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. ekibinin yeniden 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken oyuncu için Beşiktaş yönetiminin 15 milyon Euro bedel biçtiği gelen haberler arasında. (Sabah / Ogün Şahinoğlu)

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