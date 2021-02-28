28 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu belli oldu!

Vida'nın son durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta, 'de maçında sakatlanan Hırvat stoper 'nın son durumu belli oldu. ( haberleri)

'ın, 'de Yukatel ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlık yaşayan ve 74. dakikada oyundan çıkan 'nın durumu belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.

Vida'nın hafta içi oynanacak karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.

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