28 Şubat 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta Vida'nın son durumu belli oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig'de Denizlispor maçında sakatlanan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın son durumu belli oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlık yaşayan ve 74. dakikada oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.
Vida'nın hafta içi oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.
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