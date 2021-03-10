10 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her hafta kızışırken bir yandan da sezon sonunda gerçekleşmesi planlanan transfer yarışının büyük heyecan sürüyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki son gelişmeler... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ederken, , , ve bir yandan da yaz transfer dönemi çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

Ara transferde kadrolarına önemli takviyeler yapan 4 büyükler, yaz transfer dönemi için de transfer etmek isteği oyuncuları netleştirmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni , transfer gündemine dair bomba açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

Uzundurukan, 'nin transfer listesindeki isimleri bir bir açıklarken, 4 büyüklerin transferde yarıştığı o ismi de duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

Usta isim, flaş transferleri duyururken adı daha önce kulüpleriyle anılmayan o ismi de açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

İŞTE ZEKİ UZUNDURUKAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

KENAN KARAMAN

, milli futbolcu ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için , ve da istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

CENGİZ ÜNDER

konusunda 'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da ısrarlı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

ATAKAN ÇANKAYA

'nün genç ön liberosu var Çankaya... Atakan'ı hem hem de istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

FATİH KURUCUK

Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de ile karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

SANTOS BORRE

River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre 'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ

'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Berke fark yaratıyor! Belçika'da... Berke fark yaratıyor! Belçika'da...
F.Bahçe'ye 2 bomba golcü! Belözoğlu operasyona başladı F.Bahçe'ye 2 bomba golcü! Belözoğlu operasyona başladı
Sağlık durumunu açıkladı! Gençlerbirliği maçında... Sağlık durumunu açıkladı! Gençlerbirliği maçında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ