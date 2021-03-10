Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...

CENGİZ ÜNDER

Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da Fenerbahçe ısrarlı.