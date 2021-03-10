Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den o isme teklif geliyor! Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her hafta kızışırken bir yandan da sezon sonunda gerçekleşmesi planlanan transfer yarışının büyük heyecan sürüyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'daki son gelişmeler... | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son sürat devam ederken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bir yandan da yaz transfer dönemi çalışmalarına başladı.
Ara transferde kadrolarına önemli takviyeler yapan 4 büyükler, yaz transfer dönemi için de transfer etmek isteği oyuncuları netleştirmeye başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, transfer gündemine dair bomba açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimleri bir bir açıklarken, 4 büyüklerin transferde yarıştığı o ismi de duyurdu.
Usta isim, flaş transferleri duyururken adı daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılmayan o ismi de açıkladı.
İŞTE ZEKİ UZUNDURUKAN'IN AÇIKLADIĞI İSİMLER:
KENAN KARAMAN
Fenerbahçe, milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da istiyor.
CENGİZ ÜNDER
Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da Fenerbahçe ısrarlı.
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.
FATİH KURUCUK
Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.
SANTOS BORRE
River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre Fenerbahçe'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı Süper Lig kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.
BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.
O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.
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