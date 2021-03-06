Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek zirveyi Galatasaray'dan devralmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak olan Gaziantepspor karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 29. haftasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmek istiyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar bugün de Gaziantepspor karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü kayıpsız bir şekilde sürdürmek istiyor.

AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA

Yeni Malatyaspor deplasmanından Kanadalı yıldız Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan

SON 4 HAFTADA 4 GALİBİYET

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'la geçti.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde süper ligin 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

EVİNDE KAYIP YAŞAMADI

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Kartal, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyet aldı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçı da kazandı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.

TEK EKSİK CENK TOSUN

Beşiktaş'ta G.Antep maçı öncesi tek eksik Cenk. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Kartal'da Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik Cenk oldu. G.Birliği maçında sakatlanan Cenk'in dizindeki ödem gitti ancak bugün forma giyemeyeceği, Başakşehir deplasmanında yerini alacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA KALACAKLAR

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5'i lig ve 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 6 maçını İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB. Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede oynanacak maçlarda şehir dışına çıkmayacak.

(Fotomaç)

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