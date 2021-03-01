01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar sözünü tuttu! Bu kez gözüne Malatya'yı kestirdi

Aboubakar sözünü tuttu! Bu kez gözüne Malatya'yı kestirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Bay geçilen haftada 'de bir oğlu dünyaya gelen , takımına gol sözü vermişti. Çocuğunun doğumundan birkaç gün sonra ’ye dönen forvet, sözünü tuttu ve 'a karşı golünü attı. Yıldız golcü bu kez de gözüne 'u kestirdi. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

Bay geçilen haftada 'de bir oğlu dünyaya gelen verdiği sözü tuttu. Çocuğunun doğumundan birkaç gün sonra 'ye dönen ve karşılaşmasında onun için gol atma sözü veren forvet, bu söylediğini gerçekleştirdi. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta fileleri sarsarak bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetti. Yakın çevresine, hem takımın gidişatının hem de bebeğinin kendisine ekstra motivasyon olduğunu söylediği bildirilen Abou'nun hedefi hız kesmeden yarınki sınavında da skor yapmak. Usta krampon idmanlardaki temposu ve neşesiyle de hırsını gözler önüne sererken, bu performansı teknik ekibin de yüzünü güldürüyor. 'ın bu sezon 3 de asisti bulunuyor.

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Sezon başında yeni forması giyen Aboubakar, attığı golllerle değerini tekrar yükseltti. Kamerunlu yıldızın transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayında değeri 5 milyon euro'ydu. Aradan geçen 6 aylık sürede Aboubakar bu değeri 7 milyon euro'ya çıkardı.

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