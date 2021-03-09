09 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah-beyazlıların Süper Lig'de forma giyen savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini duyururken, transferin takasla biteceğini öne sürdü. İşte o isim...

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.03.2021
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

STOPER HAREKATI BAŞLADI

Birçok ismi listesine alan 'ta harekatı da başladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'ın 'da forma giyen için devreye girdiğini aktardı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da 'a gelmeye sıcak bakıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

Siyah-beyazlıların bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek

'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...

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