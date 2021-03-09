Son dakika haberleri: Beşiktaş stoperini Süper Lig'de buldu! Transfer takasla bitecek
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, siyah-beyazlıların Süper Lig'de forma giyen savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini duyururken, transferin takasla biteceğini öne sürdü. İşte o isim...
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen stoper için devreye girdiğini aktardı.
Siyah-beyazlıların bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi.
Abdülkerim Bardakçı'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...
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