01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Salih Özcan sesleri! Menajeri ile temasa geçildi

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'de 27. hafta sonunda 1 maç eksiğiyle, 2. sırada yer alan 'ta gündem sezonu gerçekleşmesi planlanan transferlere döndü. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan gurbetçi oyuncu 'ı kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti. ( haberleri)

'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek lider 'ı takibini sürdüren 'ta, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

Siyah-beyazlıların hedefi ise ekibi 'de forma giyen gurbetçi oyuncu ... 'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Salih Özcan için menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonu resmi adımlar atılacak.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Köln altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükselen Salih Özcan, sezon başında kiralık oynadığı 'den Köln'e dönüş yapmıştı. Bu sezon toplamda 24 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Özcan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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