Beşiktaş'ta Salih Özcan sesleri! Menajeri ile temasa geçildi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 1 maç eksiğiyle, 2. sırada yer alan Beşiktaş'ta gündem sezonu gerçekleşmesi planlanan transferlere döndü. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan gurbetçi oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçti. (BJK spor haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Beşiktaş'ta, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

Siyah-beyazlıların hedefi ise Alman ekibi Köln'de forma giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan... Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Salih Özcan için menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonu resmi adımlar atılacak.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Köln altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükselen Salih Özcan, sezon başında kiralık oynadığı Kiel'den Köln'e dönüş yapmıştı. Bu sezon toplamda 24 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Özcan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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