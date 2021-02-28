Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlılarda 21 maça çıktı ve 17 gol yedi. 20 yaşındaki file bekçisi, 10 maçta da kalesini gole kapayarak Avrupa'da ilk 10'a girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu performansı ile Avrupa'nın en iyi kalecileri arasına girdi. Genç file bekçisi Denizlispor karşısında da kalesini gole kapatırken, bu sezon görev yaptığı 24 maçın 10'unda rakiplerine gol izni vermedi. Ersin 0,48'lik golsüz maç oranı yakalarken, bu değerde de Avrupa'nın en iyi 10. ismi durumuna geldi. Avrupa Şampiyonası kadrosuna göz kırpan başarılı ismin 10. sırada olduğu listenin ilk sırasında ise 0.63'lük oranıyla Manchester City kalecisi Ederson yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ GÖNDERDİ

Geride kalan haftalarda 17 kez ağlarını düşüren 20 yaşındaki Ersin, 37 net kurtarış yaptı. Türkiye U21 Milli Takımı'nın da kalesini koruyan başarılı oyuncu, yüzde 88 gibi yüksek bir topu oyuna sokma başarısı ortaya koydu. Avrupa Şampiyonası'nda yer alma arzusu içerisinde olduğunu Denizlispor maçı sonrası tekrardan dile getirerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e mesaj gönderen Ersin Destanoğlu, Altay Bayındır (F.Bahçe) ve Uğurcan Çakır (Trabzonspor) ile bu alanda yarış içerisinde. (Sabah)

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