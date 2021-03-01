Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi flaş bir transfer gelişmesini aktardı. Dikme, "Dorukhan Toköz'ün Real Betis görüşmelerinin yanına Celta Vigo'da eklendi. Menajeri bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Artık Beşiktaş ve Dorukhan defteri kapanmak üzere." dedi. (BJK spor haberleri)