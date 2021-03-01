Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maç için şehre geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.
Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.
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