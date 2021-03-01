01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Malatya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş'a coşkulu karşılama!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında ile karşılaşacak , bu maç için şehre geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör 'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.

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