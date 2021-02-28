Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk planlamasını yaptı. Mart ayında sadece Malatya deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak olan Kartal, nisan ayına kayıpsız girmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, sezon sonuna kadar olan periyottaki dönemin planını şimdiden belirledi. İstatistiklerde Süper Lig'in en başarılı hocası olarak dikkat çeken Yalçın, mart ayını kayıpsız geçmelerini durumunda nisan ayında işi bitirebileceklerine inanıyor. Salı günü Malatya deplasmanından sonra Mart ayı içinde Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için İstanbul dışına çıkmayacak olan Sergen Yalçın'ın gözü 4'te 4 yaparak 12 puan toplamak.

5-6 PUAN FARKLA GİREBİLİRİZ

Denizlispor maçından sonra, "Bence Nisan ayı lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın, Mart ayında 4'te 4 yapmaları durumunda Nisan ayına lider gireceklerini düşünüyor. Bu durumda Nisan ayında oynanacak 7 maçta 7 galibiyet almalarının ise şampiyonluk ilanı gibi olacağına inanıyor. 11'de 11 yapmaları durumunda Mayıs ayına en az 5-6 puan farkla lider olarak gireceklerine inanan Sergen Yalçın, son düzlükte puanla kaybetseler bile sıkıntı yaşamalarının söz konusu olmadığını belirtiyor. (Fotomaç)

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