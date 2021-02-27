27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Batuhan Karadeniz Beşiktaş'a mı geliyor? İşte yanıtı...

Batuhan Beşiktaş'a mı dönüyor? İşte yanıtı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Son dakika spor haberleri: formasıyla lige damga vuran , son yaptığı açıklamada 'a geri dönmeyi çok istediğini belirtmişti. 29 yaşındaki golcü oyuncusunun transferi için flaş gerçek ortaya çıktı. ( haberleri)

formasıyla ligde fırtına gibi esen , şimdiden 18 gole ulaştı. Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde 'a geri dönmek istediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Bu transfer konusunda flaş bir açıklama geldi.

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı;

"Devre arasında 'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız 'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."

'ten , Batuhan Karadeniz'in yenien Beşiktaş'a geri dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bullundu.

Serdar Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Batuhan Karadeniz'i en iyi tanıyan kişi . Alt yapıdayken hocasıydı. Şu anda öyle bir durum yok. Performansı gayet iyi. Genç Batuhan ile şu anda çok fark var. Beşiktaş'ta kısa vadede çözüm olacak transferlerden biridir evet ama yaz planlamasındaki transferler çok farklı."

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