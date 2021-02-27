Son dakika Beşiktaş haberleri: Batuhan Karadeniz Beşiktaş'a mı geliyor? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberleri: Hekimoğlu Trabzon formasıyla lige damga vuran Batuhan Karadeniz, son yaptığı açıklamada Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediğini belirtmişti. 29 yaşındaki golcü oyuncusunun transferi için flaş gerçek ortaya çıktı. (BJK spor haberleri)

Hekimoğlu Trabzon formasıyla ligde fırtına gibi esen Batuhan Karadeniz, şimdiden 18 gole ulaştı. Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geri dönmek istediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Bu transfer konusunda flaş bir açıklama geldi.

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı;

"Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ, Batuhan Karadeniz'in yenien Beşiktaş'a geri dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bullundu.

Serdar Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Batuhan Karadeniz'i en iyi tanıyan kişi Sergen Yalçın. Alt yapıdayken hocasıydı. Şu anda öyle bir durum yok. Performansı gayet iyi. Genç Batuhan ile şu anda çok fark var. Beşiktaş'ta kısa vadede çözüm olacak transferlerden biridir evet ama yaz planlamasındaki transferler çok farklı."

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