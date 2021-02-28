28 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper 3'lüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a fark attı!
Süper Lig'de gösterdiği etkili oyunla zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, bu başarının baş mimarlarından biri golcüler. Siyah beyazlıların süper 3'lüsü, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcülerine fark attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın süper 3'lüsü, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en golcü 3'lüsü Larin Aboubakar ve Mensah. Beşiktaş'ın yıldızları 25 karşılaşmada toplam 30 gol attılar. Siyah-beyazlı yıldızların en yakın rakipleri ise Diagne, Belhanda ve Falcao. Galatasaray'ın en çok gol atan isimleri 20 gole katkı sağladı. Fenerbahçe'nin en golcüleri Mame Thiam, Ozan Tufan, Samatta üçlüsü ise 14 golde kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?