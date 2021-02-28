28 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın süper 3'lüsü Fenerbahçe ve Galatasaray'a fark attı!

Beşiktaş'ın süper 3'lüsü ezeli rakiplere fark attı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'de gösterdiği etkili oyunla zirve yarışını sürdüren 'ta, bu başarının baş mimarlarından biri golcüler. Siyah beyazlıların süper 3'lüsü, ezeli rakipler ve 'ın golcülerine fark attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ın süper 3'lüsü, ve 'ye fark attı. Transfermarkt verilerine göre 'in en golcü 3'lüsü ve . Beşiktaş'ın yıldızları 25 karşılaşmada toplam 30 gol attılar. Siyah-beyazlı yıldızların en yakın rakipleri ise , ve . Galatasaray'ın en çok gol atan isimleri 20 gole katkı sağladı. Fenerbahçe'nin en golcüleri , , üçlüsü ise 14 golde kaldı.

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