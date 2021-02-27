Son dakika spor haberleri: Çift kişilik dev kadro! Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar...
Beşiktaş'ın golcü iki oyuncusu Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Denizlispor maçını da boş geçmedi ve 13'er gole ulaştı. İkili performansıyla siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın süper forvetleri Vincent Aboubakar ile Cyle Larin durdurulamıyor. İki oyuncu, Yukatel Denizlispor karşısında da fileleri havalandırarak ligde 13'er gole ulaştı. Toplamda 26 gol atan bitirim ikili, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de bulduğu 56 golün %46'sına imza koyarak dehşet bir performans sergiledi. Aboubakar 1 dakika içinde hem gol atıp hem de Ljajic'e asist yaptı.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Kamerunlu yıldız asist sayısını 3'e çıkarırken, adeta geçtiğimiz hafta baba oluşunu kutladı. Beş haftalık suskunluğunu bozan Larin'in attığı ikinci bir gol topu koluyla düzelttiği, bir gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın tabletten izlediği ikinci golün iptal edilmesine 4. hakemle konuşarak tepki gösterdi. Larin ligdeki son golünü deplasmanda Fatih Karagümrük'e atmıştı.
TOP SANKİ ELİME DEĞMEDİ
Larin, "Gol attığım ve galip geldiğimiz için mutluyum. Savunmacının pas atacağını fark ettim, araya girdim ve golü attım. Sayılmayan golümde sanki top elime değmedi gibi hissettim. Aboubakar ile futbolda zevk alıyoruz. Birbirimizle saha dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da, ben atsam da mutluyum. Çalışmaya ve gol atmaya devam edeceğim." dedi.
NEREDE KALMIŞTIK!
Larin son 5 maçında gol atamazken, Aboubakar ise 3 haftadır sessizdi. İki oyuncu dün yeniden sahne alıp, Kartal'ı 17. galibiyete taşıdı.
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