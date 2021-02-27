27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! "90 dakika oynamalı"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u evinde ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğiyle zirve ile olan puanını eşitledi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, siyah-beyazlıların galibiyeti hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte usta yorumcunun o yazısı...



Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! 90 dakika oynamalı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

ÖMER ÜRÜNDÜL - SERGEN YALÇIN'IN DİKKATİNE!

11 günlük ara 'ın alışıldık maç ritmini biraz bozunca, 22. dakikaya kadar saha içi görüntüleri olumsuzdu... Devre ortasına kadar Beşiktaş'ın temposu ve ofansif girişimleri çok yetersizdi. Bu bölümde iyi çalışan rakip karşısında pozisyon da yoktu tehdit de... Ayrıca takım savunmasında da sıkıntılar vardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! 90 dakika oynamalı

Bu ortamı rahatlatan oldu. Bir hatayı değerlendirerek dar çerçeveden golü attı. Ardından birden tempo yükseldi, üst üste iki gol daha geldi ve maç orada zaten bitti... İkinci yarıda fizik gücünü zorlamadan bir idman maçı havasında oyuna devam etti ve de 90 dakikayı tamamladı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! 90 dakika oynamalı

Bu karşılaşmanın sonunda 'ın dikkatini çekmek istediğim gözlemlerim var. İlk devrede skorda denge varken iki, 3 gol atıldıktan sonra da iki olmak üzere 4 ciddi kale önü tehlikesi yaşandı. Rosier fizik açıdan iyi durumda, ofansif bindirmeleri de son derece etkili. Ama asli görevini zaman zaman ihmal ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! 90 dakika oynamalı

'ın, N'Koudou'yu çıkarmaması gerekirdi. O da önemli bir kanat forveti. Bu tip maçlarda 90 dakika oynamalı ki maç eksikliklerini gidersin. oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde başlattığı çok önemli iki pozisyonda tam bir egoistlik örneği verdi!

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın flaş öneri! 90 dakika oynamalı

'ı, bir gol bir asiste rağmen fizik açıdan düşüş içinde gördüm. zor günler geçiriyor. Takımda her şeyini sahaya yansıtan iki oyuncu var. Biri Mustafa Yumlu... Zaten sakatlandıktan sonra 3 dakika içinde takım dağıldı. İkincisi de bütün hücum girişimlerini tek başına sırtlayan Sagal...

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