Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, dünkü maçta kulübede yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal'ın hücumdaki önemli kozlarından Rachid Ghezzal dün dinlendirildi. Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Cezayirli yıldız karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı düşünülen tecrübeli futbolcunu tedaviye çabuk cevap vermesine rağmen dün riske edilmedi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ