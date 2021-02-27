27 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kulübede yer aldı
Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, dünkü maçta kulübede yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'ın hücumdaki önemli kozlarından Rachid Ghezzal dün dinlendirildi. Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Cezayirli yıldız karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı düşünülen tecrübeli futbolcunu tedaviye çabuk cevap vermesine rağmen dün riske edilmedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?