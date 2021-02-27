27 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kulübede yer aldı

Ghezzal kulübede yer aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, dünkü maçta kulübede yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal'ın hücumdaki önemli kozlarından Rachid Ghezzal dün dinlendirildi. mücadelesinde sakatlanan Cezayirli yıldız karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı düşünülen tecrübeli futbolcunu tedaviye çabuk cevap vermesine rağmen dün riske edilmedi.

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