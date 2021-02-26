26 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Serdar Sarıdağ canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'a Cyle Larin için 10 milyon Euro'luk teklif var"
A Spor'un deneyimli yorumcusu Serdar Sarıdağ, canlı yayında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Sarıdağ, siyah beyazlı formayla sezonun flaş oyuncularından olan Larin için, Avrupa'dan bir kulübün 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK transferleri)
26.02.2021
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