Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Larin ve Aboubakar birbirlerine rakip oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0'la geçti. Mücadelede birer gol atan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar ikilisi, toplamda siyah-beyazlılar adına 26 gol kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın bu sezon gol yükünün önemli bölümünü çeken Larin-Aboubakar ikilisi, Denizlispor maçını da boş geçmedi. Karşılaşma öncesinde 12'şer golü bulunan 2 oyuncu, birbirleriyle olan yarışını sürdürdü. Karşılaşmanın 22. dakikasında savunmanın hatalı pasında araya giren Larin, direkt kaleye gönderdiği şutla takımını öne geçirirken, 38. dakikada ise Aboubakar sahneye çıktı. Kullanılan korner atışında kaleci Cenk Gönen'ın yumrukladığı topa N'Sakala gelişine vururken, savunmaya çarpan top boşta kaldı. Bu pozisyonda Aboubakar sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu golden 1 dakika sonra ise Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda boş durumdaki Ljajic'e golü attırırken, bu sezonki 3. asistine imza attı. Larin ve Aboubakar, Denizlispor karşısında attıkları gollerle gol sayısı 13'e çıkarırken, toplamda 26 gole ulaştılar.
Larin-Aboubakar ikilisi, Hatayspor'un forvetleri Boupendza-Diouf ikilisiyle birlikte ligin en golcü ikilisi oldular.
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