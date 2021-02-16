Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ikinci yarıda beyaza büründü

Süper Lig'in 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesine karşın ilk yarı sorunsuz atlatıldı ancak ikinci yarıda yağış şiddetini arttırdı.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında korkulan olmadı. Maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesine karşın ilk yarı sorunsuz atlatıldı. İkinci yarıda yağış etkisini artırırken saha bir anda beyaza büründü. Eryaman Stadı'nda hazır bekleyen ekipler hemen devreye girdi. 78. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun daveti ile sahaya giren ekipler biriken karları temizledi ve çizgileri belirginleştirdi. Böylece maçın kalan kısmı da tamamlandı.

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