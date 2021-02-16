16 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ikinci yarıda beyaza büründü

Başkent'te ikinci yarı beyaza büründü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'in 25. haftasında 'da ile karşı karşıya geldi. Maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesine karşın ilk yarı sorunsuz atlatıldı ancak ikinci yarıda yağış şiddetini arttırdı.

- maçında korkulan olmadı. Maç saatinde yoğun kar yağışı beklenmesine karşın ilk yarı sorunsuz atlatıldı. İkinci yarıda yağış etkisini artırırken saha bir anda beyaza büründü. 'nda hazır bekleyen ekipler hemen devreye girdi. 78. dakikada hakem 'nun daveti ile sahaya giren ekipler biriken karları temizledi ve çizgileri belirginleştirdi. Böylece maçın kalan kısmı da tamamlandı.

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