Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Denizlispor maçında 3 değişiklik!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasınde Yukatel Denizlispor'u ağırlayan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11'de 3 değişiklik yaşandı. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyen N'Sakala ve Vida, Denizlispor karşısında formalarına kavuşurken, N'Koudou da Ghezzal'ın yerine 11'e dahil oldu. Gençlerbirliği karşısında stoperde forma giyen Necip Uysal, yerini Vida'ya devrederken, sol bekte oynayan Dorukhan Toköz de Denizlispor karşısında maça yedek başladı ve Sergen Yalçın bu bölgede N'Sakala'ya şans verdi. Gençlerbirliği karşısında kilidi açan isim olan Rachid Ghezzal, Başkent'te sakatlanarak oyundan çıkarken, bu futbolcu hafta içinde yapılan antrenmanlarda takıma dahil olmuştu. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmedi ve mücadeleye Kevin N'Koudou ile başladı. Ghezzal ise maça yedek soyundu.
Sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmeyen Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise, bay geçilen haftada iyileşerek takıma dahil oldu. 2 futbolcu da Denizlispor maçının kadrosunda yer buldu.
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