Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Denizlispor maçı öncesi açıklamalar! "Sakat oyuncularımız..."

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. Maç öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk yarıda da böyle bir ara olmuştu. İlk yarıda 3 haftalık ara vardı. Sezon başı hazırlığı gibi oldu biraz da. Çok faydalı oldu. Ondan sonra oyuncular da fiziksel ve taktiksel olarak gelişim gösterdiler. Bu arada ise oyuncuları dinlendirdik. Yükleme yapmadık."

"Milli maçlar var. Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor. Ghezzal geldi, Montero gelecek. Cenk de gelecek. Oyunculara 3 gün izin verdik."

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