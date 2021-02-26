26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Denizlispor maçı öncesi açıklamalar! "Sakat oyuncularımız..."

Sergen Yalçın açıkladı! Sakatlar ne zaman dönecek?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

'in 27. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Maç öncesinde siyah beyazlıların teknik direktörü , sakat oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta teknik direktör , maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"İlk yarıda da böyle bir ara olmuştu. İlk yarıda 3 haftalık ara vardı. Sezon başı hazırlığı gibi oldu biraz da. Çok faydalı oldu. Ondan sonra oyuncular da fiziksel ve taktiksel olarak gelişim gösterdiler. Bu arada ise oyuncuları dinlendirdik. Yükleme yapmadık."

"Milli maçlar var. Sakatlarımız yavaş yavaş dönüyor. geldi, gelecek. de gelecek. Oyunculara 3 gün izin verdik."

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