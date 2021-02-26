26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarsız da coşturdu! İşte o istatistik...

Beşiktaş taraftarsız da coştu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , iç sahada gösterdiği başarılı performansla pandemi sebebiyle taraftarı olmamasına rağmen önemli galibiyetler aldı. | Son dakika Beşiktaş haberi ( haberleri)

'ın maçında en büyük güvencesi kendi sahası. Siyah-beyazlı takım taraftarından yoksun olsa bile iç sahada topladığı puanlarla ligin gizli lideri durumunda. bir maç eksikiğine rağmen iç saha puan durumunda 28 puanla 2. sırada. İlk sırada bir maçı fazla olan (29) var.

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