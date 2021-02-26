Beşiktaş taraftarsız da coşturdu! İşte o istatistik...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, iç sahada gösterdiği başarılı performansla pandemi sebebiyle taraftarı olmamasına rağmen önemli galibiyetler aldı. | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Denizlispor maçında en büyük güvencesi kendi sahası. Siyah-beyazlı takım taraftarından yoksun olsa bile iç sahada topladığı puanlarla ligin gizli lideri durumunda. Kara Kartal bir maç eksikiğine rağmen iç saha puan durumunda 28 puanla 2. sırada. İlk sırada bir maçı fazla olan Alanya (29) var.

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