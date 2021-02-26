26 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Denizlispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

'in 27. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, tek hedef galibiyet. 'ın öğrencileri evinde kazanarak, ile olan 3 puan farkını eritmek ve galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. İşte muhtemel 11'ler... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, Spor Toto 'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'daki maçı yönetecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla G.Saray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Kartal bugün alacağı galibiyetle hem liderle arasındaki puan farkını eritmek hem de galibiyet serisini 3 maça çıkartarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor.

MONTERO & CENK YOK

Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların üçünden iyi haber geldi. G.Birliği maçında sakatlanan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan'ın tedavileri de sona erdi. Üç oyuncunun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Dizinde ödem tespit edilen ile tedavisi süren Montero ise kadroda yok.

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N'SAKALA VE VIDA DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta Sarı kart cezalısı olan ile kırmızı kart cezalısı olduğu için G.Birliği maçında forma giyeme- yen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyahbeyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör 'ın görev vermesi halinde bugünkü müsabakada forma giyebilecek.

İki takım arasındaki rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Denizlispor son galibiyetini 2004-05 sezonunda alabilmişti.

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 41 karşılaşmada siyahbeyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi. 13

4 KARTAL SINIRDA

BEŞİKTAŞ'ta bugünkü karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan , , Ghezzal ve bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmandaki maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Gökhan, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Denizlispor; Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Mohamed, Murawski, Sagal, Diskerud, Recep, Mesanovic, Rodallega. (Fotomaç)

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