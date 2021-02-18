18 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı hazır

Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör , aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor.

'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör , aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda olduğu gibi uzun kazanma serileri yakalayıp takımın şampiyonluk yarışındaki varlığını korumak istiyor. Sergen Yalçın, BAY haftası sonrasında oynayacakları , Y. Malatyaspor, ve maçlarını da kayıpsız geçerek 31. haftadaki Fenerbahçe derbisine 6'da 6'yla çıkmayı amaçlıyor.

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