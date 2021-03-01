01 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'dan Beşiktaş itirafı!

Gökdeniz'den Beşiktaş itirafı! Anlaşmıştık ama...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden forması giyen Gökdeniz Bayrakdar 'Tam Saha' dergisini flaş açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından 'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve transfer bitti." dedi. (BJK spor haberleri)

'de formasıyla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Gökdeniz Bayrakdar 'Tam Saha' dergisine özel açıklamalarda bulundu.

İşte Bayraktar'ın açıklamaları;

"Ailem 'un ilçesinden. Fakat ben doğma büyüme Kandıralıyım. Amcamlar koyu taraftarıdır. Doğar doğmaz ismimin Gökdeniz olmasına karar vermişler. Trabzonspor'daki 'in hayranı oldukları için adımı Gökdeniz koymuşlar. Yıllar sonra, adımın esinlenildiği Gökdeniz Karadeniz'le tanışma fırsatım da oldu. Benim için unutulmaz bir buluşmaydı.

"BENİ KEŞFEDEN BABAM"

Bir gün bizim bahçede top oynuyorduk. Sol ayağımla güzel ve sert bir şut çektim. Babam beni izlemiş. Yeniden şut çekmemi istemiş, yine güzel bir vuruş yapmışım. Sanırım 7-8 yaşlarımdaydım. Babam bir yıl sonra 'da bir futbol okuluna yazdırdı beni. Yani beni keşfeden babam, futbola adım attığım ilk yer de 9 yaşında başladığım Kandıra'daki futbol okulu oldu.

İki yıl 'de oynadım. Kocaeli Yenişehir dağılınca da 'ne geçtim. Burada da vardı. İki yıl da burada forma giydim. Ardından 'un seçmelerine katıldım. Bir yıl altyapıda oynadıktan sonra ertesi yıl profesyonel oldum.

"FATİH KAVLAK HOCAM İLK KEZ FORMA ŞANSI VERDİ"

İlk profesyonel yılımda Kocaelispor gibi büyük ve köklü bir kulübün formasını giymek nasip oldu. Transfer yasağı nedeniyle şans bana da geldi ve henüz ilk yılımda 3 gol attım. 16-17 yaşlarındaydım. vardı. Bana inanıyordu. İlk olarak o oynattı zaten profesyonel anlamda. Bana inananları mahcup etmedim ve iyi bir çıkış yaptım.

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIK"

Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından 'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve Kocaelispor'a teklifini iletti. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti. Bu teklife çok sevindim. Çünkü ben de zaten Antalyaspor'da oynamak istiyordum.

"VODAFONE PARK'TA GOL ATMAK DÖNÜM NOKTAM OLDU"

Öncelikle şunu söylemeliyim; 3. Lig'le Süper Lig arasında dağlar kadar fark var. Buradaki tesisler, bir futbolcunun istediği her imkânın bulunması, Nuri Şahin, Lukas Podolski ve birçok deneyimli futbolcuyla birlikte antrenmana çıkmak büyük bir tecrübe. Antalyaspor'a adım attığım ilk günden beri çalışmaya devam ettim. Şans verileceğini umuyordum ve verildi de. Verilen fırsatı da iyi kullandığımı düşünüyorum. İlk çıktığım maçta Beşiktaş'a Vodafone Park'ta gol atmak benim için dönüm anı olabilir. Bunun verdiği özgüvenle iyi bir çıkış yakaladığıma inanıyorum. Çalışmaya ve buna bağlı olarak fırsat bulmaya devam ediyorum. Daha çok çalışmam gerektiğinin de farkındayım.
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