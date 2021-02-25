25 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ghezzal...
Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ghezzal kadroda yer alırken, Cenk Tosun ve Montero kadroya dahil edilmedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş'ın 27. haftasında ağırlayacağı Denizlispor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda son antrenmanda takımla çalışan Rachid Ghezzal kamp kadrosunda kendine yer bulurken, Cenk Tosun ve Montero ise kadroda yer almadı.
İşte siyah-beyazlıların Denizlispor maçı kadrosu:
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