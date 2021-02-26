Beşiktaş-Denizlispor maçı öncesi Ogün Şahinoğlu'dan flaş açıklama: Sergen Yalçın Adem Ljajic'i yine ilk 11'de oynatacak

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu 'Sabah Sporu' programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Adem Ljajic-Mensah ikilisinden Ljajic'i tercih ederek ona bir kez daha ne kadar çok güvendiğini gösterecek." dedi. (Bjk spor haberleri)

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