26 Şubat 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş-Denizlispor maçı öncesi Ogün Şahinoğlu'dan flaş açıklama: Sergen Yalçın Adem Ljajic'i yine ilk 11'de oynatacak
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu 'Sabah Sporu' programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Adem Ljajic-Mensah ikilisinden Ljajic'i tercih ederek ona bir kez daha ne kadar çok güvendiğini gösterecek." dedi. (Bjk spor haberleri)
26.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Dikkat çeken Daum yorumu! "F.Bahçe her şeyi yalanlıyor ama..."
- Ilgaz Çınar'dan Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına Flaş Tahminler / Son Sayfa / 24.02.2021
- Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sevinci!
- Ghezzal Denizlispor maçının kadrosuna alındı
- İrfan Can ve Gustavo derbide oynayacak mı? İşte son gelişmeler
- Mehmet Ayan: "Fenerbahçe Taraftarı 'Ben Buradan Umutsuzum' Diyor" / Futbol Meydanı / 24.02.2021
- Mehmet Yılmaz: "Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı İçin Tahminleri Açıkladı" / Son Sayfa Full Bölüm
- Ghezzal Denizlispor maçının kadrosuna alındı
- Ergin Aslan: "Bu Mesut Özil, Henüz Hazır Değil" / Futbol Meydanı / 24.02.2021
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?